Захарова отметила беспрецедентную трагичность ситуации на Ближнем Востоке

В МИД России оценили трагедию которая разворачивается в противостоянии Израиля и США с Ираном.

Ситуация на Ближнем Востоке в настоящее время характеризуется своей беспрецедентной трагичностью с учетом масштабов и скорости расширения зоны конфликта. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница назвала один из самых чудовищных моментов в истории региона. Она пояснила, что аналогичные характеристики применялись Москвой во время разворачивания страшной трагедии в Секторе Газа на протяжении двух лет.

Это один из самых чудовищных моментов в истории Ближнего Востока.... несмотря на все эпитеты, которые были даны, все равно сейчас мы опять говорим о беспрецедентной трагичности ситуации, учитывая масштабы, скорость распространения зоны конфликта и, конечно, жертвы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 28 февраля американские и израильские военнослужащие начали проводить совместную операцию против Ирана. Под ракетные и дроновые удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица Тегеран. В Белом доме указали, что от властей оппонентов якобы исходила ядерная угроза. Корпус стражей исламской революции (КСИР) позже сообщил о масштабной ответной операции. Иранские силы атаковали военные объекты, расположенные на израильской земле. Атакам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и на территории Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур местного руководства.

