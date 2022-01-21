Захарова прокомментировала возможную "ядерную коллаборацию" стран Европы

В МИД РФ оценили слова Туск и Мерца о стремлении к ядерному сотрудничеству в Европе.

В Москве с иронией прокомментировали возможное взаимодействие европейских стран в сфере ядерной безопасности. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы заметила, что в этом вопросе важно учитывать настроение приграничных и не только государств. Речь идет о том, что потенциальные новички в сфере обладания ядерным оружием могут угрожать безопасности соседей, В МИД РФ добавили, что эти страны в принципе не имеют права на свою ядерную программу. Таким образом она отреагировала на слова польского премьер-министра Дональда Туска. Тот упомянул, что Варшава будет стремиться к созданию собственных возможностей по ядерной безопасности. Часом ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что думает о ядерной коллаборации с Францией.

Как говорится, есть одно "но" - теперь появился важный нюанс: как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей... А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон выступил второго марта с заявлением о национальных силах ядерного сдерживания. Политический деятель из Елисейского дворца объявил о том, что восемь европейских государств выразили свое желание сотрудничать с Парижем в области совместного ядерного сдерживания. Речь идет о Германии Великобритании, Польше, Нидерландах, Бельгии, Греции, Швеции и Дании.

Захарова намекнула о том, кого любит Путин.

Фото: МИД России