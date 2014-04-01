Демонтаж памятника в Шовице велся в прямом эфире местного ТВ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше. Соответствующее заявление чиновница сделала во время выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Москве. Она пояснила, что исторически значимый объект демонтирован на территории населенного пункта Шовице.

Напомним, что мемориальная скульптура была установлена в Польше в 1949 году. Памятник стоит на месте захоронения 620 красноармейских солдат Первого украинского фронта.

Не первый раз мы сталкиваемся с таким позорным явлением - войной с советскими памятниками в Польше…Всё, что сейчас делается в Польше – всё это идёт в нарушение имеющихся двусторонних соглашений, норм цивилизованного общения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что из 561 мемориального объекта, внесенных Москвой совместно с Варшавой в перечень памятных мест защитников Отечества, павших на территории Польши, к настоящему моменту сохранилось лишь около сотни. Снос памятника в Шовице вызвал особую озабоченность дипломатов, так как этому событию в стране пытались придать особую торжественную атмосферу. Мероприятие транслировалось в прямом эфире при участии официальных лиц.

Захарова: РФ не приемлет рекрутирования иностранных наемников и направления их в ряды ВСУ.

Фото и видео: МИД России