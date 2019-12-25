Захарова: РФ не приемлет рекрутирования иностранных наемников и направления их в ряды ВСУ

В МИД РФ объяснили, что не могут отвечать за судьбу "волонтеров" киевского режима.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что РФ не приемлет рекрутирования иностранных наемников и направления их в ряды Вооруженных сил Украины. Такое заявление чиновница сделала перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве. В МИД РФ подчеркнули, что подобная активная работа ведется через дипломатические представительства Киева за границей, а также через спецслужбы и страны-члены НАТО.

Называйте как хотите, волонтеров, наемников из других стран и направления их в ряды националистических батальонов или ВСУ…Мы этого не приемлем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница объяснила прессе, что Россия уже предупредила третьи страны о том, что никаких вопросов в отношении судьбы этих граждан, отправившихся наемниками на Украину, принимать не будет. Она добавила, что "потом к РФ по данной ситуации обращаться не надо", так как российские послы дали подробные и публичные комментарии о том, что станет с теми, кто выбрал отправиться на Украину в качестве помощника киевского режима.

МИД РФ назвал главное препятствие на переговорах России и Украины.

Фото и видео: МИД России

