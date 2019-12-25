Мария Захарова рассказала о несамостоятельности киевского режима.

МИД РФ назвал главное препятствие на переговорах России и Украины. Информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в российском внешнеполитическом ведомстве поделилась официальный представитель Мария Захарова. Одним из негативных факторов в общении Москвы и Киева чиновница назвала несамостоятельность украинского режима. При этом принимаемые властями страны решения не отражают ни реальность, ни политику, ни интересы граждан

Не киевский режим принимает решения, и принимаемые решения не соответствуют интересам народа, населения, граждан Украины. Все это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова уточнила прессе, что за киевским режимом стоят международные эксперты, которые осуществляют через данный режим свои установки. Относительно прогресса в российско-украинских переговорах в МИД РФ заметили, что сейчас Москва исходит из того, что если оценивать понятие "прогресс" как просто развитие и движение, то то, что переговоры уже идут, и является прогрессом.

МИД Польши не исключил возможности высылки из страны посла России.

Фото и видео: МИД России