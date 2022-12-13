Захарова опубликовала видео землетрясения в Багдаде

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала видео землетрясения в иракской столице - Багдаде.Сейчас делегация от МИД РФ находится с рабочим визитом на Ближнем Востоке. Сегодня у министра по иностранным делам Сергея Лаврова запланировано несколько встреч с высокопоставленными представителями власти.
В Багдаде опять ощущалось землетрясение.
Мария Захарова пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что днем у дипломата Лаврова уже состоялась встреча с министром иностранных дел страны Фуадом Хусейном. В рамках беседы с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани чиновник передал местному главе правительства теплый привет от российского лидера Владимира Путина. Глава МИД РФ уточнил, что по результатам сегодняшнего визита в Багдад стороны начнут подготавливать встречу между ас-Судани и Путиным.
МИД России назвал смелыми слова сестры Ким Чен Ына о роли США на Украине.
Фото и видео: Telegram / Мария Захарова
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