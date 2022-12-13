Захарова опубликовала видео землетрясения в Багдаде

В МИД РФ рассказали о последствиях подземных толчков на Ближнем Востоке.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала видео землетрясения в иракской столице - Багдаде.Сейчас делегация от МИД РФ находится с рабочим визитом на Ближнем Востоке. Сегодня у министра по иностранным делам Сергея Лаврова запланировано несколько встреч с высокопоставленными представителями власти.

В Багдаде опять ощущалось землетрясение. Мария Захарова пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что днем у дипломата Лаврова уже состоялась встреча с министром иностранных дел страны Фуадом Хусейном. В рамках беседы с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани чиновник передал местному главе правительства теплый привет от российского лидера Владимира Путина. Глава МИД РФ уточнил, что по результатам сегодняшнего визита в Багдад стороны начнут подготавливать встречу между ас-Судани и Путиным.

МИД России назвал смелыми слова сестры Ким Чен Ына о роли США на Украине.

Фото и видео: Telegram / Мария Захарова