Мария Захарова выразили благодарность Пхеньяну.

Российское внешнеполитическое ведомство назвал смелыми слова сестры председателя Северной Кореи Ким Чен Ына о роли США на Украине. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила власти в Пхеньяне за поддержку страны. Слова им Ё Чжон назвали смелыми и решительными.

Это очень реалистичная оценка действий Вашингтона и его сателлитов по дальнейшей эскалации украинского конфликта. Мы действительно признательны за подобную последовательную и аргументированную поддержку, которую мы услышали, нашей стране в контексте специальной военной операции. Это не просто политический тезис или политический слоган - это аргументированная позиция. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии ЦНДР Ким Ё Чжон заявила о том, что именно американские власти, которые сейчас накачивают Украину вооружениями, виноваты в возникновении украинского конфликта. Она пояснила, что Северная Корея всегда будет находиться на стороне армии РФ и российского народа. Иностранка уверена в том, что Москва сейчас защищает "достоинство и честь" государства, свою независимость и национальную безопасность. В МИД РФ напомнили, что подход Пхеньяна разделяют и другие страны. Однако сейчас именно Пхеньян "проявил суверенный, смелый, решительный голос на международной арене"

МИД РФ: поездка генсека НАТО нацелена на втягивание Сеула и Токио в кризис на Украине.

Фото и видео: МИД России