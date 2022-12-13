МИД РФ: поездка генсека НАТО нацелена на втягивание Сеула и Токио в кризис на Украине

Мария Захарова рассказала о том, что Южной Корее и Японии следует налаживать связи с соседними странами.

В российской внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что поездка генерального секретаря НАТО Йенса Столтебнерга нацелена на втягивание Сеула и Токио в украинский кризис. Соответствующее заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами. Чиновница оценила результаты восточноазиатского рабочего турне генсека Североатлантического военного альянса. Также подобные встречи в Японии и Южной Корее проводил и шеф Пентагона Ллойд Остин. Дипломат уверена, что США занимаются глобальной дестабилизацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предпринимают конкретные и точечные шаги по втягиванию третьих стран, которые не относятся к зоне ответственности НАТО или ЕС.

Они пытаются расширить эту так называемую коалицию, которую они сколачивают на антироссийской основе. Мы исходим из того, что участие вышеуказанных государств в поддержке киевского режима будет вести к дальнейшему затягиванию конфликта. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что в эскалации конфликта в европейском регионе первостепенную роль играет именно руководство НАТО. В МИД подчеркнули, что первоочередное внимание властей Южной Кореи и Японии должно быть обращено не на украинский кризис, а безопасности своего региона, в котором страны географически располагаются. Захарова уверена, что решить этот вопрос в сфере безопасности невозможно без обеспечения конструктивных отношений со своими ближайшими соседями.

МИД: США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией.

Фото и видео: МИД России