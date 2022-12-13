МИД: США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией

Мария Захарова рассказала о том, что Запад опустился до уровня угроз.

Российское внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что власти США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что недружественные государства опустились до уровня угроз. Эти действия связаны с навязчивым стремлением коллективного Запада нанести максимально возможный ущерб Кремлю.

США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, сейчас речь идет не о солидарности стран, а о попытках ломания мнений и позиций политиков и общественных деятелей, чтобы те приняли чужую концепцию на западных условиях.

Захарова: попытки конфискации Западом российских активов не останутся без ответа.

Фото и видео: МИД России