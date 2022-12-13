Захарова: попытки конфискации Западом российских активов не останутся без ответа

В МИД РФ рассказали о реакции Москвы на грабеж со стороны недружественных стран.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объявила о том, что попытки конфискации Западом российских активов и имущества не останутся без ответа со стороны Москвы. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярной пресс-конференции с журналистами. Она пояснила, что подобная деятельность от руководства недружественных стран будет расцениваться как грабеж. Однако денежные средства вряд ли дойдут до обычных граждан Украины или действительно уйдут на восстановление страны. В МИД РФ подчеркнула, что на самом деле деньги осядут в карманах местных политиков и чиновников. Дипломат полагает, что эти сведения выглядят кощунственными после оказания военной помощи коллективным Западом киевскому режиму.

Парадокс: забрать незаконным образом деньги, чтобы восстанавливать Украину, которую сейчас разрушают путем поставки туда вооружений. Попытки посягательства на российские имущество, активы будут расцениваться как грабеж. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что западные организации "с трудом", но подтверждают преступления ВСУ.

Фото и видео: МИД России