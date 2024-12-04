Захарова: оценку деятельности Зурабишвили должны давать компетентные органы

В МИД РФ оценили обстановку в Грузии.

Оценку деятельности грузинского президента Саломе Зурабишвили должны давать компетентные органы, находящиеся на территории этой республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница отреагировала на просьбу корреспондента оценить призыв со стороны президента Грузии принять участие в массовых протестах в стране школьников и учителей.

Во внутренние дела стран, в данном случае Грузии, в отличие от западников не вмешиваемся... Ее полномочия как президента истекают через полторы недели. Правовую оценку ее деятельности должны давать компетентные органы Грузии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ доведет до ЮНЕСКО все обращения СМИ по докладу о безопасности журналистов.

Фото и видео: МИД России