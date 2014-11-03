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Вчера, 13:54
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МИД РФ доведет до ЮНЕСКО все обращения СМИ по докладу о безопасности журналистов

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Мария Захарова напомнила о докладе, в котором Одре Азуле не включила пострадавших российских журналистов.

Все обращения СМИ по ситуации, сложившейся вокруг доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы" от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле, будут доведены российским внешнеполитическим ведомством до сведения руководства ЮНЕСКО. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница добавила, что государства получают возможность  озвучить свои претензии по поводу пострадавших сотрудников СМИ, которые не были включены в "доклад".

В то же время ввиду их большого количества мы рекомендуем всем СМИ обращаться в Союз журналистов России, который предложил присоединиться к своему обращению на имя Азуле в формате открытого письма.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что к дипломатам поступило огромное количество обращений. В результате ведомство решило в технологической и современной форме передать ссылки на обращения, опубликованные Союзом журналистов России в виде открытого письма. Под документом желающие могут оставить свои подписи. Мария Захарова пообещала, что ЮНЕСКо получил все электронные письма и даже поступившие телефонные звонки.

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Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, одре азуле, сми, юнеско
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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