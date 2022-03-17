В МИД РФ прокомментировали слова Моравецкого о возможной передаче замороженных средств РФ киевскому режиму.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила планы Польши по конфискации активов РФ в пользу киевского режима. Чиновница утверждает, что в данной ситуации следует говорить о "новинках русофобии", а сами планы Варшавы - абсурдны и противоправны.

Став жертвой вот этой русофобской истерики, премьер-министр Польши призвал к конфискации всех замороженных активов РФ и российских олигархов... "с их последующей передачей жертвам режима". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что подобными заявлениями руководители стран Запада демонстрируют Москве свое полное пренебрежение нормами международного права. Захарова уточнила, что эти государства готовы отбросить последнее, что связывает их с цивилизацией, ради достижения собственных задач.Слова Матеуша Моравецкого в МИД РФ расценивают как призыв к "прямому грабежу".

Захарова: решение Словакии о высылке трех российских дипломатов ведет к деградации отношений.

Фото и видео: МИД России