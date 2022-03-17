Захарова: решение Словакии о высылке трех российских дипломатов ведет к деградации отношений

По мнению Захаровой, дипломатов выслали под надуманных предлогом. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что решение Словакии о высылке трех российских дипломатов ведет к деградации двухсторонних отношений.

Российское внешнеполитическое ведомство разочарованно недружественным шагом со стороны властей Словакии. По мнению Захаровой, дипломатов выслали под надуманных предлогом. Они должны покинуть страну в течение 72 часов. Как отметила официальный представитель МИД РФ, демонизация Западом отношений с Россией ведет к ухудшению отношений.

Захарова предположила, что власти Словакии хотят угнаться за другими недружественными западными странами. Именно поэтому они приняли решение о раскрутке антироссийской кампании. По мнению официального представителя МИД РФ, они не осознают, "куда это может привести и приведет, если это все не прекратится".

Ранее мы сообщили, что Россия отвергает обвинения в ударе по почетному консульству Албании в Харькове.

Фото и видео: МИД России