Россия отвергает обвинения в ударе по почетному консульству Албании в Харькове

В МИД РФ опровергли слухи о нанесении воздушного удара ВС РФ по гражданской инфраструктуре на Украине.

Россия отвергает обвинения в ракетном ударе по почетному консульству Албании в Харькове. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала слухи о том, что Вооруженные силы РФ якобы нанесли повреждения в здании дипломатической миссии Албании, расположенного на территории украинского города.

Мы решительно отвергаем подобные обвинения. С самого начала специальной операции на Украине четко заявили, что ВС РФ не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ назвали неприемлемой декларацию ПАСЕ по Приднестровью.

Фото и видео: МИД России