Захарова оценила фото Зеленского в русской косоворотке

В русской традиционной одежде президент Украины отметил День вышиванки.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила фото президента Владимира Зеленского в русской косоворотке. Соответствующий пост чиновница разместила на собственном аккаунте на Facebook. Известно, что глава Украины надел такую одежду в честь празднования Дня вышиванки.

Все смешалось в доме Зеленского. отметить "день вышиванки" в косоворотке — бесценно. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По словам представителя российского министерства, еще академик Дмитрий Лихачев говорил о том, что разрез на косоворотке расположен не по центру груди, а сбоку специально. Это сделано для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу.

Зеленский видит риски для Украины в будущих переговорах Байдена и Путина.

Фото: Facebook/Мария Захарова