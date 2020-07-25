Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения. Её слова приводит издание "Подъём".

Захарова рассказала, что министерство иностранных дел России дало оперштабу по коронавирусу РФ экспертные оценки и по ситуации в Танзании.

Ранее мы писали, что Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания в кабинете министров. Международные авиаперелеты будут запущены из нескольких аэропортов страны. В списке оказались аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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