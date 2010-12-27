Мария Захарова объяснила, почему США выходят из ряда соглашений. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление дипломата в передаче "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
По мнению представителя МИД РФ, в Америке решили минимизировать правовые рамки. Они сковывали действия США на международной площадке. В результате западные коллеги отказались от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Ранее позиция чиновников стояла особняком и не подвергалась сиюминутной политической конъюнктуре.
Это были такие столповые вещи и столповые документы, которые и долго вырабатывались, и долго сохранялись
прокомментировала чиновница
Захарова добавила, что действия США не следует рассматривать за рамками проблемы вопроса разоружения.
Ранее Piter.tv писал о том, что Захарова назвала "Северный поток-2" не касающимся США делом.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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