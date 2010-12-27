В МИД прокомментировали санкции Сша против подрядчиков газопроводов России.

Мария Захарова назвала "Северный поток-2" не касающимся США делом. Газопровод никаким образом не затрагивает территорию Америки. Если бы он проходил по американской земле, то дипломаты поняли бы разговор о вовлеченности Вашингтона. Об этом официальный представитель ведомства рассказала в программе Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

Это европейское дело. Не касается никого, кроме стран, вовлеченных в проект географией и финансами прокомментировала чиновница

Напомним, что Дональд Трамп подписал документ, обозначающий введение санкций против подрядчиков газопровода. США потребовали от трубоукладчиков немедленно остановить работу над проектом. На данный момент условия приняла швейцарская компания Allseas, которая вывела свои суда из Балтийского моря.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мария Захарова на корпоративе МИД станцевала твист.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

