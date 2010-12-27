Захарова объяснила, почему Лавров не отказался от поездки в США

Российские делегаты не хотели делать такой "подарок" американцам.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России объяснил, почему глава ведомства направился в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Ранее действия Сергея Лаврова подставили под сомнение из-за того, что он отправился в Америку после невыдачи части российских делегатов виз.

На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать комментирует спикер

Ранее представители США рассказали о том, что подобная ситуация имела "технический характер". По мнению Захаровой, эта позиция несостоятельна.

Журналисты напомнили Захаровой, что в свое время бывший глава МИД Евгений Примаков развернул самолет над Атлантическим морем и не полетел в США.

Ранее Piter.tv писал о том, что после речи Лаврова в ООН к нему выстроилась очередь желающих поговорить.

Фото: Pixabay.com

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