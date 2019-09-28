После речи Лаврова в ООН к нему выстроилась очередь желающих поговорить

Глава МИД также отметила, что обожает наблюдать "за изоляцией России".

После речи Сергея Лаврова в ООН к нему выстроилась очередь желающих пообщаться. Фотографию с министром иностранных дел опубликовала председатель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова написала, что очередь состоит из представителей международных делегаций. Глава МИД также отметила, что обожает наблюдать "за изоляцией России".

Известно, что во время самого выступления Лаврова зал был полон. Министр поблагодарил собравшихся за интерес к позициям РФ по международным проблемам.