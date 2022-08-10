По ее словам, недавние действия Вашингтона вынудит Пекин корректировки в свою позицию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в злонамеренной политике в отношении Китая. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, злонамеренность Вашингтона по отношению к Пекину подтвердил недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Дипломат подчеркнула, что американские власти просчитали реакцию Китая и вопреки всем просьбам осуществили визит своей делегации.

Я думаю, что эта злонамеренность внесет корректировки в позицию КНР в отношении их связей, контактов и сотрудничества с США. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что в прибалтийских странах сгорают от стыда от заявлений Каллас

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik