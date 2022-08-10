Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в злонамеренной политике в отношении Китая. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По ее словам, злонамеренность Вашингтона по отношению к Пекину подтвердил недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Дипломат подчеркнула, что американские власти просчитали реакцию Китая и вопреки всем просьбам осуществили визит своей делегации.
Я думаю, что эта злонамеренность внесет корректировки в позицию КНР в отношении их связей, контактов и сотрудничества с США.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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