Захарова: в прибалтийских странах сгорают от стыда от заявлений Каллас

Дипломат считает подобные заявления антиэстонскими.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Во вторник, 9 августа, Каллас предложила странам Евросоюза прекратить выдавать выездные визы российским туристам. Она отметила, что посещение европейских стран является привилегием.

Захарова отметила, что в прибалтийских странах каждый раз сгорают от стыда после заявлений Каллас. Она также считает подобные заявления антиэстонскими.

Ранее Захарова высказалась о реакции ООН на обстрелы Запорожской АЭС.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik