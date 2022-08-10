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Захарова: в прибалтийских странах сгорают от стыда от заявлений Каллас

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Дипломат считает подобные заявления антиэстонскими.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Во вторник, 9 августа, Каллас предложила странам Евросоюза прекратить выдавать выездные визы российским туристам. Она отметила, что посещение европейских стран является привилегием.

Захарова отметила, что в прибалтийских странах каждый раз сгорают от стыда после заявлений Каллас. Она также считает подобные заявления антиэстонскими.

Ранее Захарова высказалась о реакции ООН на обстрелы Запорожской АЭС.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: заявление, кая каллас, мария захарова, мид россии, премьер-министр эстонии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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