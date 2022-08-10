По словам дипломата, решение заблокировать поездку гендиректора МАГАТЭ запустило цепочку деструктивных событий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о реакции ООН на обстрелы Запорожской АЭС. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, своим решением заблокировать поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию секретариат ООН запустил цепочку деструктивных событий. Она отметила, что эта поездка вырабатывалась давно, и все ее детали были согласованы между Россией и МАГАТЭ.

ООН в данном случае сыграла негативную роль, не то, что не конструктивную, а мы видим абсолютно роль уже даже какую-то странную, вызывающую больше вопросов. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее представитель Белого дома Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik