Представитель Белого дома Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую атомную энергостанцию под контроль украинских властей. Чиновница во время регулярного брифинга в Вашингтоне уточнила, что США намерены сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по выполнению мандата по техническим гарантиям.
К счастью, мы не наблюдали признаков повышенного или аномального уровня радиации… Вести боевые действия рядом с АЭС опасно.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В США добавили, что секретариат ООН продолжит содействовать руководству МАГАТЭ в посещении Запорожской АЭС, а американская сторона следит за происходящим на объекте. Карин Жан-Пьер уточнила, что информация с "датчиков радиации продолжает поступать" в Минэнерго США и Национальное управление ядерной безопасности. Вашингтон призывает Москву остановить военные операции на украинской ядерной инфраструктуре, а также передать контроль за ними Киеву.
Шойгу: Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все