Представитель Белого дома Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

В США намерены сотрудничать с МАГАТЭ по вопросу.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую атомную энергостанцию под контроль украинских властей. Чиновница во время регулярного брифинга в Вашингтоне уточнила, что США намерены сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по выполнению мандата по техническим гарантиям.

К счастью, мы не наблюдали признаков повышенного или аномального уровня радиации… Вести боевые действия рядом с АЭС опасно. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В США добавили, что секретариат ООН продолжит содействовать руководству МАГАТЭ в посещении Запорожской АЭС, а американская сторона следит за происходящим на объекте. Карин Жан-Пьер уточнила, что информация с "датчиков радиации продолжает поступать" в Минэнерго США и Национальное управление ядерной безопасности. Вашингтон призывает Москву остановить военные операции на украинской ядерной инфраструктуре, а также передать контроль за ними Киеву.

Шойгу: Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

Фото и видео: Белый дом