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Шойгу: Запорожская АЭС работает в штатном режиме

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Глава Минобороны России рассказал о контроле ЛНР и ДНР 57% мощностей от металлургических предприятий Украины.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Соответствующее заявление глава военного ведомства сделал перед коллегами на селекторном совещании.

В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Чиновник заметил, что в регионе продолжается бесперебойная работа тридцати трёх угольных шахт, а также двух нефтяных и четырнадцати газовых месторождений, которые на данный момент находятся под контролем руководства Луганской и Донецкой народных республик. ДНР и ЛНР получили объекты в результате проведения специальной военной операции на Украине. Сергей Шойгу уточнил, что на освобожденных территориях сейчас сосредоточено 57% мощностей для металлургической промышленности.

Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: аэс, запорожская аэс, запорожье, минобороны, сергей шойгу, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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