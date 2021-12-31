Шойгу: Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Глава Минобороны России рассказал о контроле ЛНР и ДНР 57% мощностей от металлургических предприятий Украины.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Соответствующее заявление глава военного ведомства сделал перед коллегами на селекторном совещании.

В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Чиновник заметил, что в регионе продолжается бесперебойная работа тридцати трёх угольных шахт, а также двух нефтяных и четырнадцати газовых месторождений, которые на данный момент находятся под контролем руководства Луганской и Донецкой народных республик. ДНР и ЛНР получили объекты в результате проведения специальной военной операции на Украине. Сергей Шойгу уточнил, что на освобожденных территориях сейчас сосредоточено 57% мощностей для металлургической промышленности.

Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма.

Фото и видео: Минобороны России

