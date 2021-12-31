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Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма

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Глава Минобороны РФ рассказал о работах по восстановлению ЖД и автосообщения с полуостровом.

Российское министерство по обороне совместно с Российскими железными дорогами (РЖД) обеспечили сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести транспортных участках. Соответствующей информацией на селекторном совещании поделился глава профильного военного ведомства Сергей Шойгу. 

Совместными усилиями министерства и акционерного общества созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.

Сергей Шойгу, министр по обороне России

Чиновник объяснил коллегам, что на текущий момент доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон уже началась. В общей сложности военные и РЖД смогли восстановить движение по около 1200 километрам железнодорожного полотна. Также автомобилисты могут преодолеть расстояние по дороге из материковой части РФ до полуострова.

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Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: железная дорога, крым, миноброны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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