Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма

Глава Минобороны РФ рассказал о работах по восстановлению ЖД и автосообщения с полуостровом.

Российское министерство по обороне совместно с Российскими железными дорогами (РЖД) обеспечили сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести транспортных участках. Соответствующей информацией на селекторном совещании поделился глава профильного военного ведомства Сергей Шойгу.

Совместными усилиями министерства и акционерного общества созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках. Сергей Шойгу, министр по обороне России

Чиновник объяснил коллегам, что на текущий момент доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон уже началась. В общей сложности военные и РЖД смогли восстановить движение по около 1200 километрам железнодорожного полотна. Также автомобилисты могут преодолеть расстояние по дороге из материковой части РФ до полуострова.

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Фото и видео: Минобороны России

