Минобороны МО РФ: монахи подтверждают умышленный поджог скита в Святогорске националистами

Российское министерство по обороне рассказало о том, что святогорские монахи подтверждают умышленный поджог скита Всех святых земли Русской в городе украинскими националистами. Соответствующей информацией поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 7 июля официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Представитель Минобороны РФ подчеркнуть, что потушить загоревшийся религиозный объект безуспешно пытались не только сами монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. По словам Игоря Конашенкова, этому мешали националисты, которые открыли огонь на устрашение.
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Фото и видео: Минобороны России
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