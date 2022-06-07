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Минобороны МО РФ: монахи подтверждают умышленный поджог скита в Святогорске националистами

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Игорь Конашенков рассказал, что нацбаты не давали жителям города тушить огонь в ските.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что святогорские монахи подтверждают умышленный поджог скита Всех святых земли Русской в городе украинскими националистами. Соответствующей информацией поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 7 июля официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель Минобороны РФ подчеркнуть, что потушить загоревшийся религиозный объект безуспешно пытались не только сами монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. По словам Игоря Конашенкова, этому мешали националисты, которые открыли огонь на устрашение.

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Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: игорь конашенков, минобороны, монахи, поджог, святогорск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Пожар,

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