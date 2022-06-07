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МО РФ: Зеленский лжет мировому сообществу, говоря о разрушении ВС РФ культурных памятников

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Игорь Конашенков рассказал, что солдаты ВСУ еще 2 июня были замечены около лавры с целью разведки местности.

В министерстве по обороне России рассказали о том, что украинский президент Владимир Зеленский лжет своему народу и мировому сообществу, когда говорит о разрушении Вооруженными силами РФ культурных памятников, размещенных в стране. По мнению генерал-майора, политик делает такие заявления сознательно. В качестве доказательств того, что на территории Святогорска лавра остается целой и невредимой, военный продемонстрировал общественности кадры, снятые с беспилотника.

Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Генерал-майор РФ подчеркнул, что на видео можно своими глазами увидеть реальное состояние культурного, исторического, архитектурного и православного памятника Святогорской лавры. Также на ролике виден взорванный мост, проходящий через реку Северский Донец. По данным представителя Минобороны России, армия продолжает специальную операцию, избегая обстрелов или каких-либо повреждений объектов исторического и культурного наследия.

ВС России уничтожили переданную Норвегией САУ М109А3 и гаубицы М777 США.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: владимир зеленский, всу, игорь конашенков, ложь, миноброны, святогорск, святогорская лавра, юнеско
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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