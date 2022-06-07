ВС России уничтожили переданную Норвегией САУ М109А3 и гаубицы М777 США

Военные РФ рассказали о ликвидации средств артиллерии противника.

Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции уничтожили переданную Норвегией 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109А3 и две гаубицы М777 американского производства. Соответствующее заявление сделал во время регулярного утреннего брифинга от 7 июня официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Операции проводились артиллерийскими подразделениями.

Уничтожена одна переданная Норвегией САУ М109А3, две 155-миллиметровые гаубицы М777, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Пион". Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что высокоточным оружием поражены свыше 400 местных националистов, десять единиц бронированной техники ВСУ, три установки реактивных систем залпового огня "Град", а также десять специальных автомобилей. Военными уничтожены три пусковых установки С-300 противника, размещенных в районе Краматорска.

Авиация РФ уничтожила девять украинских танков и два "Града".

Фото и видео: Минобороны России

