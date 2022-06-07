Авиация РФ уничтожила девять украинских танков и два "Града"

Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града" за последние сутки специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 7 июня официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Эксперт добавил, что авиация ликвидировала свыше 170 местных националистов и поразила 83 района сосредоточения живой силы и техники противника.
Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
В Минобороны России заметили, что оперативно-тактической авиацией на Украине поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника войск Украины. Кроме танков и установок реактивных систем залпового огня, военные поразили батарею артиллерии ВСУ, восемь специальных автомобилей.
ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и поразили три позиции артиллерийских батарей ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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