Авиация РФ уничтожила девять украинских танков и два "Града"

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации живой силы ВСУ.

Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града" за последние сутки специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 7 июня официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Эксперт добавил, что авиация ликвидировала свыше 170 местных националистов и поразила 83 района сосредоточения живой силы и техники противника.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинской военной техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В Минобороны России заметили, что оперативно-тактической авиацией на Украине поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника войск Украины. Кроме танков и установок реактивных систем залпового огня, военные поразили батарею артиллерии ВСУ, восемь специальных автомобилей.

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и поразили три позиции артиллерийских батарей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

