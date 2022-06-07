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ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и поразили три позиции артиллерийских батарей ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии РФ на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов и поразили три позиции артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины в рамках специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 7 июня официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинский военной техники.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Генерал-майор России добавил, что российскими подразделениями были поражены два склада боеприпасов, расположенных в районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка на территории Луганской Народной Республики Донбасса.

Российские системы ПВО сбили за сутки 12 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: артиллерия, всу, игорь конашенков, лнр, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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