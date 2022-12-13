Захарова об отказе СБ ООН принять резолюцию РФ: нас слышат очень хорошо

В МИД РФ рассказали, что след расследования теракта на "Северных потоках" может привести к Западу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила отказ Совета Безопасности ООН принять резолюцию РФ. В эфире радиостанции Sputnik чиновнца объяснила, что голос Москвы слышен в мире очень хорошо. Она уверена, что "англосаксонский дуэт" отлично осознавал, к каким последствиям может привести создание независимой комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" в акватории Балтийского моря, именно поэтому члены Совбеза заблокировали документ.

Именно потому, что нас слышат…, и то, что мы говорим, доходит, именно поэтому они выстраивают такую политику. Если бы они этого не понимали, я думаю, они спокойно могли бы ее принять. Они осознают последствия и угрозу себе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Марии Захаровой, в случае одобрения резолюции Совбезом ООН генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получал бы широкие полномочия для организации международного расследования диверсии на "Севпотоках". В частности, речь идет о поиске экспертов и профессионалов с квалификацией. У Антониу Гутерриша появилась бы не только сформулированная от сообщества задача, но также и возможности решения вопроса. Мария Захарова напомнила, что Западу невыгодная резолюция, как и проведение самого расследования. В МИД РФ подчеркнули, что след этого расследования мог бы привести к ним.

Захарова считает, что расследование по "Северным потокам" не нужно США.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

