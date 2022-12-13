В МИД РФ оценили голосование в СБ ООН по проекту российско-китайской резолюции.

Расследование по российским трубопроводам "Северный поток" и "Северный поток-2" Вашингтону не нужно, так как "появление правды" создает для американцев угрозу и нанесет прямой вред Вашингтону. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Это расследование не только не нужно США и всем тем, кого они себе вписали в пособники, оно им будет вредить, оно будет им наносить прямой вред, оно создает угрозу того, что действительно важно для всех, а именно - появление правды. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Совет Безопасности ООН в понедельник 27 марта не поддержал российско-китайскую резолюцию о проведении международного расследования диверсий, которые произошли в акватории Балтийского моря на "Северных потоках". Документ поддержали только три страны (РФ, КНР и Брализия), против не проголосовал никто, а еще 12 участников - воздержались (лбания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония). Таким образом резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.

Захарова: действия МУС не могут оказать влияние на участие делегаций России в работе ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live