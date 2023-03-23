Захарова: действия МУС не могут оказать влияние на участие делегаций России в работе ООН

В МИД РФ оценили ордер на "арест" Гаагой российского президента.

Действия Международного уголовного суда (МУС) не могут влиять на характер участия российских делегаций в работе ООН и членство в органах данной всемирной организации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что РФ никогда не сотрудничала и не планирует это делать в отношении МУС.

Действия этой структуры в отношении граждан нашей страны являются юридически ничтожными. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила коллегам о том, что деятельность МУС ни разу не способствовала разрешению региональных конфликтов на геополитической й арене. Мария Захарова уточнила, что недавно публикованные и абсурдные по своей сути постановления Гааги не сделали "ничего революционного". Таким образом она оценила решение о выдаче ордера "на арест" российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена.

Захарова: американцы вывезли тысячи детей из Вьетнама в рамках операции Baby Lift.

Фото и видео: МИД России