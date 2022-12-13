Захарова: американцы вывезли тысячи детей из Вьетнама в рамках операции Baby Lift

Она назвала решение МУС выдать ордер на "арест" Львовой-Беловой диким и незаконным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение МУС выдать ордер на "арест" уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой диким и незаконным. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что многие дети, которые находились в зоне конфликта или боевых действий, остались не только без родителей, но и без защиты законом. Она подчеркнула, что благодаря действиям Львовой-Беловой эти дети получили помощь.

Захарова добавила, что ранее США вывезли из Вьетнама тысячи детей, в том числе грудных, чтобы воспитать их по-своему. По ее словам, американцы не задавали вопросов ни о документах, ни о родственниках.

Ранее Захарова заявила, что радиация не спросит, чей Крым.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik