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Захарова: радиация не спросит, чей Крым

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По словам дипломата, Запад в очередной раз заявил о том, что хочет не просто дестабилизации в мире.

Поставки Киеву снарядов с обедненным ураном означали бы геноцид украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Запад в очередной раз заявил о том, что хочет не просто дестабилизации в мире и повышения градуса конфликта на Украине, но также "вымарать физически какую-либо возможность на существование людей". Захарова отметила, что элементы снарядов с объединенным ураном "не спрашивают гражданскую принадлежность".

Радиация не задаст вопрос, как обычно это делает киевский режим, "чей Крым", радиация поражает всех и остается в этой самой земле.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова обвинила Британию в намерении уничтожить Украину.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: крым, мария захарова, мид россии, радиация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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