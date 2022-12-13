Захарова: радиация не спросит, чей Крым

Поставки Киеву снарядов с обедненным ураном означали бы геноцид украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, Запад в очередной раз заявил о том, что хочет не просто дестабилизации в мире и повышения градуса конфликта на Украине, но также "вымарать физически какую-либо возможность на существование людей". Захарова отметила, что элементы снарядов с объединенным ураном "не спрашивают гражданскую принадлежность".
Радиация не задаст вопрос, как обычно это делает киевский режим, "чей Крым", радиация поражает всех и остается в этой самой земле.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова обвинила Британию в намерении уничтожить Украину.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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