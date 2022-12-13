Захарова: радиация не спросит, чей Крым

По словам дипломата, Запад в очередной раз заявил о том, что хочет не просто дестабилизации в мире.

Поставки Киеву снарядов с обедненным ураном означали бы геноцид украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Запад в очередной раз заявил о том, что хочет не просто дестабилизации в мире и повышения градуса конфликта на Украине, но также "вымарать физически какую-либо возможность на существование людей". Захарова отметила, что элементы снарядов с объединенным ураном "не спрашивают гражданскую принадлежность".

Радиация не задаст вопрос, как обычно это делает киевский режим, "чей Крым", радиация поражает всех и остается в этой самой земле. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова обвинила Британию в намерении уничтожить Украину.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik