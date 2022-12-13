Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Британию в намерении уничтожить Украину. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Комментируя заявление Лондона о намерении передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном, дипломат отметила, что страна показала себя истинным агрессором на Украине. Она подчеркнула, что эти виды вооружения используются для повышения проникающей способности боеприпасов при разрушении защищенной инфраструктуры и бронированной техники.
Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия, ведь страдать будут и те, в отношении кого применяются эти снаряды, не только находящие в зоне поражения, но и дальнейшие поколения, проживающие на этих землях.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что представители США дали хамские комментарии по зерновой сделке.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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