Дипломат отметила, что страна показала себя истинным агрессором.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Британию в намерении уничтожить Украину. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Комментируя заявление Лондона о намерении передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном, дипломат отметила, что страна показала себя истинным агрессором на Украине. Она подчеркнула, что эти виды вооружения используются для повышения проникающей способности боеприпасов при разрушении защищенной инфраструктуры и бронированной техники.

Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия, ведь страдать будут и те, в отношении кого применяются эти снаряды, не только находящие в зоне поражения, но и дальнейшие поколения, проживающие на этих землях. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что представители США дали хамские комментарии по зерновой сделке.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik