Захарова: представители США дали хамские комментарии по зерновой сделке

По словам дипломата, комментарии Госдепа относительно продления зерновой сделки не соответствую действительности.

Представители Госдепартамента США дали хамские комментарии по зерновой сделке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, комментарии Госдепа относительно продления зерновой сделки не соответствую действительности. Она напомнила, что сделка состоит из пакетных соглашений. Захарова отметила, что вторая часть соглашения нужна была для того, чтобы Запад внедрял ограничительные меры для вывоза российской продукции.

И для того, чтобы не подрывать продовольственную безопасность, была предусмотрена вторая часть сделки. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что участникам конгресса движения русофилов удалось громко заявить о своей позиции.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik