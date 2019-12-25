Захарова: нота от Лондона по осужденным в ДНР наемникам рассматривается в Москве

В МИД РФ заинтригованы заявлением посла РФ в Британии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что британская нота протеста по осужденным иностранным наемникам в Донецкой народной республике рассматривается в Москве. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в МИД РФ.

Могу сказать, что этот документ сейчас рассматривается в Москве. Уточню, какая будет на него реакция, и поделюсь впечатлениями, сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что киевский режим терроризирует оппозицию, используя судебную машину.

Фото и видео: МИД России

