  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: нота от Лондона по осужденным в ДНР наемникам рассматривается в Москве
Сегодня, 12:58
63
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: нота от Лондона по осужденным в ДНР наемникам рассматривается в Москве

0 0

В МИД РФ заинтригованы заявлением посла РФ в Британии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что британская нота протеста по осужденным иностранным наемникам в Донецкой народной республике рассматривается в Москве. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в МИД РФ.

Могу сказать, что этот документ сейчас рассматривается в Москве. Уточню, какая будет на него реакция, и поделюсь впечатлениями, сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что киевский режим терроризирует оппозицию, используя судебную машину.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: днр, мария захарова, мид, наемники, нота протеста
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии