Захарова: нота от Лондона по осужденным в ДНР наемникам рассматривается в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что британская нота протеста по осужденным иностранным наемникам в Донецкой народной республике рассматривается в Москве. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в МИД РФ.
Могу сказать, что этот документ сейчас рассматривается в Москве. Уточню, какая будет на него реакция, и поделюсь впечатлениями, сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова заявила, что киевский режим терроризирует оппозицию, используя судебную машину.
Фото и видео: МИД России
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