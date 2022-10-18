Захарова: не знаю, с чем в Киеве хуже – с легитимностью или с адекватностью

В МИД РФ прокомментировали действия украинской делегации в Турции.

В Москве прокомментировали поведение украинской делегации на переговорах с российской делегацией в Стамбуле. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова заметила, что в этой истории сошлись лед и пламень. Она пояснила, что с одной стороны речь шла о доброй воле главы государства Владимира Путина, его иницитива о мирных прямых переговорах со "смертоносным режимом" без предварительных условий, а с другой стороны мировая общественность увидела цирковые гастроли украинских делегатов.

.... Несмотря ни на какие обстоятельства, связанные с вопросами, которые задают себе все теперь уже и про легитимность, и про адекватность. Кстати, я уже не знаю, с чем там хуже, с легитимностью или с адекватностью... И дальше начинается шоу вот этих вот безумных клоунов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Россия готова к продолжению контактов с украинской стороной.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik