Захарова: Россия готова к продолжению контактов с украинской стороной

По ее словам, Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора.

Россия готова к продолжению контактов с украинской стороной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о прошедшем телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она подчеркнула, что Москва обозначила стремление добиться окончательного урегулирования нынешнего конфликта. По словам Захаровой, Россия предложит Украине поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора.

Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России.

Видео: МИД России