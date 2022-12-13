Захарова: не все польское общество – русофобы

В МИД РФ назвали безумием действующую политику Варшавы под протекционизмом США.

На территории Польше далеко не все граждане придерживаются русофобских взглядов, есть несколько категорий людей, которым русофобия выгодна. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что над Варшавой осуществляется протекториат со стороны Вашингтона. В МИД добавили, что это не секрет, так как подобная политика проводилась властями США десятилетиями.

Кто-то за это деньги получает, кто-то политическую карьеру на этом сделал с подачи "старших братьев" по НАТО. Вот они и выстраивали, к сожалению, многих из политической элиты, многих взращивали на этих русофобских позициях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что не все общество придерживается антироссийких взглядов. Она заметила, что недавно в стране состоялся конгресс русофилов, туда для участия в мероприятии риезжали представители Польши, которые говорили о том безумии, которое творится в мире в отношении попытки вычеркнуть Москву с геополитической арены или даже "отменить культуру и народ".

"Им очень хочется реванша". Захарова объяснила, кому выгодна русофобия.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik