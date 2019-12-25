В МИД РФ оценили планы Киева по проведению "Крымской платформы".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами в связи с намерением провести саммит по Крыму. Чиновника в собственном Telegram-аккаунте прокомментировала намерение властей Киева организовать международное мероприятие под названием"Крымская платформа".

Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее - просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что формирование "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Он хочет скоординировать усилия на международном уровне в вопросе возвращения полуострова под контроль Киева. Работа саммита должна начаться 23 августа. Переговоры на площадке будут вестись на уровне глав государств, правительств, руководителей МИД, экспертном уровне.

Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни.

Фото: МИД России