Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами в связи с намерением провести саммит по Крыму. Чиновника в собственном Telegram-аккаунте прокомментировала намерение властей Киева организовать международное мероприятие под названием"Крымская платформа".
Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее - просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Напомним, что формирование "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Он хочет скоординировать усилия на международном уровне в вопросе возвращения полуострова под контроль Киева. Работа саммита должна начаться 23 августа. Переговоры на площадке будут вестись на уровне глав государств, правительств, руководителей МИД, экспертном уровне.
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни.
Фото: МИД России
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Чтобы людям приблизиться к совершенному идеалистическому образу жизни, — надо развивать себя именно как любовь. В этих эмоциях надо научиться постоянно жить.
И именно эта доктрина смогла бы объединить людей.
Также важно постепенное изменение отношения людей друг к другу и развитие между ними искренней доброжелательности и бесконфликтности.
Если же это не начать делать...
Поймите: Бог уже сейчас больше не видит перспективности России и Украины с точки зрения позитивной эволюции населяющих её людей.
Люди превратились в быдло — бодающееся стадо, легко принимающее лакомые кусочки лжи и совсем не воспринимающее Истину.
Изложение концепции душ.
— Широка и “надёжна” дорога в ад, проложенная извращённым “христианством”, сложна и крута дорога к раю.
Попробуем посмотреть на себя с позиций Бога: каким бы Он хотел видеть нас в результате данного нашего воплощения?
Нужно воплощать в жизнь данные Им краткие формулировки, которые выписаны ниже. Чтобы эти формулы врезались, впечатались в память сознания.
Народам надо идти Путём исихазма.
Рассмотрим основные постулаты христианства:
Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный!
Возлюби ближнего твоего, как самого себя!
И научитесь от Меня!
Вот — основные принципы христианства. В них — призыв к людям.
Новый Завет изобилует Заповедями Иисуса, исполнение которых помогает наискорейшим образом исполнить это. В них — призывы:
— быть абсолютно честными в отношениях с другими людьми, не иметь долгов, не присваивать чужое,
— заботиться о благополучии других больше, чем о своём собственном благополучии,
— быть миротворцами,
— быть ласковыми и нежными друг с другом,
— помогать всем во всём добром,
— прощать, не мстить, не проклинать,
— не ненавидеть, не вовлекаться эмоционально в осуждение других,
— не стремиться к накоплению богатств «земных»: иначе упустишь возможность накопить богатства духовные,
— не пьянствовать,
— не быть высокомерными, но быть скромными и уважительными к другим,
— стремиться делать всё, что только можем, ради духовной помощи другим людям,
— личный поиск Бога и служение Ему всегда должны оставаться в жизни на первом месте.
Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру!
Если враг твой голоден — накорми его, если жаждет — напои его!
Оставьте на Земле как можно больше плодов своих добрых дел!
Каждый должен поразмышлять в эту сторону — что он не доделал перед тем, как расстаться с земным планом.
Каждый из нас за себя даст отчёт Богу!