Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни

В МИД РФ оценили итоги встречи президента Франции и канцлера Германии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала встречу французского президента Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель словами из музыкальной композиции. Чиновница заочно ответила политикам фразой из кинофильма "Звуки музыки". Сообщение опубликовано в Telegram-канале Захаровой. Там же дана ссылка на видео с композицией, а также перевод текста на русский язык.

Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки". Там есть такие строки: "И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу? Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее на совместной пресс-конференции, которая состоялась в Берлине, Макрон и Меркель объявили журналистам о том, что европейский регион совместно с США должны продолжать диалог с российскими партнерами несмотря на возникающие сложности. При этом они призвали страны ЕС выработать единые правила в связях с Москвой.

Захарова объяснила отсутствие российских журналистов на пресс-конференции Байдена.

Видео: Telegram / Мария Захарова