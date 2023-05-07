В МИД России оценили слова Марка Рютте о "необходимости учить русский язык".

Заявления генерального секретаря Североатлантического военного альянса Марка Рютте о якобы исходящей от России угрозы стали "исповедью Кощея", который пытается запугать население стран блока. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 11 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ранее генсек НАТО на конференции в Chatham House (признана в РФ нежелательной организацией) в Лондоне заявил о том, что блоку важно стать сильнее и смертоноснее.

Это просто какая-то исповедь Кощея, мне кажется. По его словам, в альянсе работают над созданием лучшей, как он сказал, версии НАТО. Причина, по которой НАТО должна сделать квантовый скачок в своем развитии, как вы думаете, в чем же она? Опять причина, по Рютте, в России. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что такие высказывания со стороны Марка Рютте нужны для того, чтобы напугать местное население в странах-членах НАТО. Мария Захарова заметила, что сейчас повторяется закрученная формулировка западных стратегов о том, что Москва может быть готова, как они утверждают, использовать военную силу против НАТО в ближайшие пять лет.

Захарова: Зеленский "выклянчивает" инвестиции на смерти украинцев.

Фото и видео: МИД Росии