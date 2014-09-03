Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией

В МИД РФ прокомментировали слова главы Франции по Нагорному Карабаху.

Слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Москва является сообщницей Азербайджана и угрожает территориальной целостности Армении, являются подстрекательством и провокацией со стороны Парижа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. В МИД РФ подчеркнули, что Франция выступает не в качестве мирного посредника конфликта и не стремится достичь соглашения в регионе, а исключительно отстаивает собственные политические интересы. Дипломат уточнила, что власти в Елисейском дворце и на африканском континенте дают сначала обещания, а в критических момент покидают государства и подставляют своих партнеров.

Фантазер, что я могу сказать. Такое "завернуть" - нужно быть с очень богатой фантазией. Вообще непонятно, о чем идет речь. Это провокативная лексика и действия французских представителей, их ангажированность в процессе нормализации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фот и видео: МИД России