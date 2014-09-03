Захарова: США начали отработку переброски в Европу запрещенных РСМД ракетных систем

В МИД заявили, что Россия отслеживает все действия США в Балтике.

Американские власти начали отработку переброски на территорию Европы ракетных систем, ранее запрещенных сознательно разрушенным Вашингтоном Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат оценила работу Вашингтона по региональному театру военных действий.

На этот раз ВМС США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. Они проводятся на территории Европы с подключением союзников США по НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ зафиксировал присутствие представителей США в Молдавии в преддверии выборов.

Фото и видео: МИД России