Мария Захарова рассказала о готовности США вмешаться в политический процесс в Кишиневе.

Российское внешнеполитическое ведомство зафиксировало присутствие американских представителей Молдавии в преддверии выборов в республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что в бывшей советской стране власти из Кишинева занимаются активизацией присутствия иностранцев на всеобщих местных выборах, которые должны состояться пятого ноября. По версии МИД РФ, Вашингтон занимается реформированием молдавского сектора информационной безопасности и правоохранительной сферы.

В период с 18 по 19 сентября в Молдавию отправились две американские делегации во главе со спецпредставителем Госдепартамента США и координатором Центра глобального взаимодействия Джеймсом Рубином, а также заместителем по программам и операциями Бюро военно-политических вопросов Рейчел Шиллер. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС.

Фото и видео: МИД России