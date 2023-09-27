МИД РФ зафиксировал присутствие представителей США в Молдавии в преддверии выборов

Российское внешнеполитическое ведомство зафиксировало присутствие американских представителей Молдавии в преддверии выборов в республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что в бывшей советской стране власти из Кишинева занимаются активизацией присутствия иностранцев на всеобщих местных выборах, которые должны состояться пятого ноября. По версии МИД РФ, Вашингтон занимается реформированием молдавского сектора информационной безопасности и правоохранительной сферы.
В период с 18 по 19 сентября в Молдавию отправились две американские делегации во главе со спецпредставителем Госдепартамента США и координатором Центра глобального взаимодействия Джеймсом Рубином, а также заместителем по программам и операциями Бюро военно-политических вопросов Рейчел Шиллер.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС.
Фото и видео: МИД России
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