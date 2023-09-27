Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС

В МИД РФ рассказали о сотрудничестве с другими партнерами в регионе.

Москва продолжит добиваться от американских властей выполнения всех обязательств в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и плотно работать с другими международными партнерами в регионе. Вашингтон довел до Москвы о том, что не будет приглашать главу государства Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Ранее об этом также упоминал посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. В МИД РФ уточнили, что власти США планируют и дальше использовать "рычаги диктата и язык ультиматума" в отношении различных коллег.

Мы убеждены в принципиальной важности сохранения АТЭС в качестве конструктивной площадки для инклюзивного диалога, которая не может быть узурпирована кем-то одним в корыстных целях. Мы будем стимулировать коллег активно заявлять протест против ущербной линии США. Мари Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Украина будет использовать ATACMS в террористических целях.

Фото и видео: МИД России